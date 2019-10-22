Adana Mutabakatı, Türkiye ve Rusya arasında Soçi'de gerçekleştirilen mutabakatın ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar arama motorlarında Adana mutabakatında maddeleri hakkında araştırma yapıyor. Rusya ziyaretinin ardından Adana mutabakatı hakkında araştırmaların artış gösterilmesiyle birlikte Adana mutabakatı nedir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte mutabakat hakkında merak edilen bilgiler...

ADANA MUTABAKATI NEDİR?

PKK'nın Suriye'deki varlığının, Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen devam etmesi üzerine, Türkiye, 1998'de tutumunu sertleştirmiştir. Türkiye'nin kararlı duruşundan dolayı Suriye geri adım atmış ve 1998'de taraflar arasında Adana Mutabakatı imzalanmıştır. Bu tarihten sonra iki ülke ilişkileri, Arap Baharı'nın Suriye'de ortaya çıkmasına kadar gelişerek devam etmiştir.

Türkiye ile Suriye arasında artan gerginlik üzerine, dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın da devreye girmesiyle, Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek arabulucu görevini üstlendi. Arabuluculuk sonucunda da iki devlet arasında 20 Ekim 1998 tarihinde Türk heyetine başkanlık eden büyükelçi Uğur Ziyal ve Suriye heyetine başkanlık eden Siyasi Güvenlik Başkanı Tümgeneral Adnan Badr El Hassan tarafından Adana Mutabakatı imzalandı.