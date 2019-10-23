Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.10.2019 12:19
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 12:24

'dan Putin ve Erdoğan'ın mimarı olduğu tarihi mutabakat hakkında ilk yorum

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Seyed Abbas Mousavi, 'nin kuzeyindeki gelişmelere yönelik Rus ve Türk liderler arasındaki mutabakata değinerek, “, Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki mutabakatı, Suriye’nin kuzeyindeki ları sona erdirmek ve bölgedeki istikrar ve barışı sağlamak için olumlu bir adım olarak görüyor” ifadelerini kullandı.

İran'dan tarihi mutabakat hakkında ilk açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın Cumhurbaşkanı ve Devlet Başkanı arasında dün akşam varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, mutabakatı bölgedeki istikrar ve barışı sağlamak için olumlu bir adım olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Seyed Abbas Mousavi, 'nin kuzeyindeki gelişmelere yönelik Rus ve Türk liderler arasındaki mutabakata değinerek, "İran, Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki mutabakatı, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmaları sona erdirmek ve bölgedeki istikrar ve barışı sağlamak için olumlu bir adım olarak görüyor" ifadelerini kullandı.

İran'ın Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlayışla karşıladığını belirten Mousavi, "Bu mutabakatın, bir yandan Türkiye'nin güvenlik kaygılarını ele almaya ve toprak bütünlüğünü korumaya, bir yandan da Suriye'nin ulusal egemenliğini güçlendirmeye yardımcı olacağını umuyoruz" sözlerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİran'dan Putin ve Erdoğan'ın mimarı olduğu tarihi mutabakat hakkında ilk yorum
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri