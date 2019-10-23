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  • 23.10.2019 12:53
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 12:58

Özel Harekat Polisleri sınırını geçti

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapmak üzere doğu ve batı illerinden 'e gönderilen Özel Harekat Polisleri, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda düzenlenen törenle ’ye gönderildi.

Türkiye'nin dört bir tarafından gelen Polis Özel Harekat timleri, 'ye uğurlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker'in konuşmasına yer verildi.

VİDEO İLE UĞURLAMA
Türker, konuşmasında, tarihi şan ve şerefle yazılmış bir birimin mensupları olduklarını belirtti. Videoda, konuşmanın ardından yemin eden Özel Harekat polislerinin bölgeye uğurlanışı yer aldı.

ER MEYDANINDA KAHRAMAN TEKSİN ÖZEL HAREKAT
Paylaşımda, "Sen ki savaşın kartalı, barışın güvercini, bu uğurda döktün kanını, verdin son nefesini, Hamza'nın mirasçısı, Ali'nin Zülfikarı, bir dostuna dostsun ama düşmana bir felaket, er meydanında kahraman teksin Özel Harekat." ifadelerine yer verildi.

Özel Harekat polislerinin uğurlanması töreninde, Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Abdullah Dündar ile İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut da hazır bulundu.

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