Türkiye'de de binlerce hayranı bulunan, oyun dünyasının kült yapımlarından biri olan Call of Duty - Modern Warfare'in yeni versiyonu satışa çıkmak için gün sayıyor. Ancak oyun, daha ilk detaylar ortaya çıktığı günden bu yana ağır eleştiri altında.

Pek çoklarına göre oyun içinde oyun var. Hikayesi ise gizli bir ajandaya sahip.

Dünya oyunda savaştırılan çocukları, şeytanlaştırılan Rusları ya da sivillerin savaşın parçası haline getirilmesini konuşuyor.

Bizim için ise konuşacak bir başka unsur daha var: Oyunda kahramanlaştırılan PKK/YPG terör örgütü.

KULLANICILARA PKK/YPG'Lİ KADIN TERÖRİST ÜZERİNDEN BAKIŞ AÇISI KONTROLÜ

Los Angeles Times'a konuşan oyun yazarı Taylor Kurosaki, Call of Duty'e eski itibarını kazandıracak yeni versiyonda oyunculara Farah Karim adlı bir karakter üzerinden "bakış açısı kontrolü" sağladığını söylüyor.

Farah Kerim'in ise gerçek bir PKK/YPG'li kadın teröristten ilham alınarak ortaya çıktığından bahsediyor. Ayrıca terörist için "adı duyulmamış kahraman" olarak söz ediyor. Tam sözü ise şöyle:

"Günümüzde savaşın başka bir tarafı var. Gerçek oluyor ve onu görmezden gelmek ya da üzerini örtmek berbat, korkunç bir ihmal gibi hissettirdi. Bu savaşlardaki kurbanlara ve adı duyulmamış kahramanlarına adaletsizlik yapmak olmazdı."

Oyunda kadının kendini canlı kalkan olarak kullandığı, odada kurtarılması gereken bir bebek olduğu ve silah seslerinden yararlanılarak rahatsız edici bir atmosfer oluşturulmaya çalıştığı da açıkça belirtiliyor.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR RUS ASKERLERLE ÇATIŞMAYA GİRİYOR

Oyun dünyasının kült olarak nitelendirdiği Call of Duty, şirketin en tartışmalı oyunu. Konuyla ilgili TRT Haber'e açıklamalarda bulunan Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Genel'e göre oyun iki önemli açıdan uzmanları endişelendiriyor.

Oyunun hikayesine bakıldığı zaman bilinçaltında halkı farklı toplumlara karşı kışkırttığı düşünülüyor. Diğer endişe ise gençlerin ve çocukların davranışlarının oyun üzerinden şekillendirilebilmesi. Zira uzmanlara göre oyunu 4 saat oynayan bir çocuk, hemen savaşmak istiyor.

Piyasaya çıkacak oyunun Orta Doğu bölümü ile ilgili oyun sitesi sayfası Charlie Intel'in yorumuna göre bölgenin yerel halkı olarak konumlandırılan küçük kız ve erkek çocuk avatarlar, gaz maskeleriyle, oyunda yer alan deyimiyle sivil halkı öldürmek istediklerini mırıldanan Rus askerleri ile çatışmaya giriyor. Mirror gazetesinin haberine göre oyunun içerisinde Amerikan deniz birlikleri, Fransız yardım birlikleri ve İngiliz tanklarının yanı sıra Beyaz Kasklılar yer alıyor.

YPG'li avatarlar ise bölgede DEAŞ'a karşı mücadele eden Amerikan askerlerinin iş birliğindeki Doğu Suriye birlikleri olarak konumlandırılıyor.

OYUN MU, PROPAGANDA AJANI MI?

TRT Haber'in haberine göre bilinçaltı propaganda ve nefret söylemi oluşturacak birçok unsuru üzerinden bilim dünyasının tartışma konusu haline gelen Call of Duty, militanlığa ve savaşa özendiren içeriği ile kısıtlama getirilmesi gereken bir propaganda kampanyası olarak nitelendiriliyor.

Yeni versiyonu gerek gerçeğe yakın görüntüleri, 3 boyutlu imkanlarıyla gerekse eş zamanlı siyasi olaylarla ve farklı resmi unsurları dünya nüfusunun algısını yönlendirebilecek ve şekillendirebilecek iletişim ajanı gibi çalışabilecek.

CIA VE TERÖR PROPAGANDASI ELEŞTİRİSİ

300 milyondan fazla kopya satan oyunun yeni versiyonu, çıkmasına sayılı gün kala hem oyun sayfalarında hem de sosyal medyada ağır eleştirilerin de hedefi oldu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, oyunun El Kaide gibi terör örgütlerini açıkca akladığı, fazla şiddet içerdiği, CIA propagandası yaptığı ve Rusya'yı şeytan gibi gösterdiği eleştirilerini yöneltti.

Yale Üniversitesi Ekonomi Bölümü profesörü Dean Takahashi ise çıkış tarihi olan 2003 yılından beri oyunun fanı olduğunu, ancak son oyunun savaşı korkutucu bir yere çekiğini söyledi.

Oyunda sivillerin yer almasını eleştiren Dean Takahashi, "Oyunun yaratıcıları bunun savaşın doğasında olduğunu söylüyor. Modern bir video oyununun parçası olmamalı. Masum sivilleri öldürüyor gibisin. Eğer bir hata yaparsan, öldürürsün" dedi.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

25 Ekim'de yayınlanacağı açıklanan oyundan YPG'li teröristin çıkartılması için de Change.org'da imza kampanyası başlatıldı.

Kampanya yazısında, "Ülkemizde yüzbinlerce masum insanın katili PKK/YPG terör örgütünü (PKK tüm dünyada terör örgütü listesinde ama maalesef ki YPG değil) dünyada en çok satan oyunlarından biri olan Call of Duty'de kahraman gibi gösterilmemesi için her Türk vatandaşını imza kampanyasına davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

PEKİ BU OYUNU PİYASAYA SÜREN KİM?

7,5 milyar dolarlık cirosu, çok uluslu ve global ortaklık yapısı ile 43,4 milyar dolarlık Amerikan dijital oyun endüstrisinin en önemli aktörlerinden biri Activision Billizard şirketi.

Alibaba yatırımcılarından Tencent Holding'in en önemli iştiraklerinden biri olan şirket, ABD'de Blizzard Entertainment, Fransa'da Vivendi Entertainment başta olmak üzere farklı ülkelerdeki farklı ortaklıkların bileşimi ile hareket eden küresel bir yapıda.

Şirketin CEO'su aynı zamanda Coca Cola'da direktör. Şirketin Hissedarları arasında Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile iş yapan uluslararası silah tüccarları var.

Şirketin birden fazla kullanıcıya çevrimiçi oynama imkanı tanıyan Call of Duty, Red Dead Redemption, Battle Royale ve PUBG Mobile oyunları, milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor.