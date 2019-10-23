Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçekleşen kabulde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da hazır bulundu.
Başkan Erdoğan, Türk-İş heyetini kabul etti
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde Bakan Zehra Zümrüt Selçuk da hazır bulundu.
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