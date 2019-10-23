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  • 23.10.2019 17:42
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 18:01

'da yaşam normale dönüyor

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından 'nin kuzeyinde / ve terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen kapsamında bir süre önce teröristlerden temizlendi.Güvenliğin tamamen sağlanması için arama tarama çalışmalarının sürdüğü kentte günlük yaşamda da hareketlilik yaşanıyor.

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