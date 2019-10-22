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  • Son Güncelleme: 23.10.2019 01:18

MSB duyurdu: Yeni bir harekata gerek kalmamıştır

Son dakika haberin göre tarafından Barış Pınarı Harekatı hakkında basın açıklaması yapıldı. Açıklamada,"BPH alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve terör örgütü unsurlarının 30 km. dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren anılan mutabakat çerçevesinde mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır." denildi.

: BPH alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve terör örgütü unsurlarının 30 km. dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren anılan mutabakat çerçevesinde mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

1. 17 Ekim 2019 tarihinde Fırat'ın doğusuna ilişkin Türkiye ile ABD arasında mutabakata varılmış; bu kapsamda, Barış Pınarı Harekâtı'na (BPH) 120 saat ara verilmiş ve bugüne kadar tarafımızdan mutabakata varılan hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyet gösterilmiştir.

2. Sürenin sonunda ABD tarafından PKK/YPG'nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığı bildirilmiştir.

3. 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de Sayın Cumhurbaşkanımız ile RF Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında yarından itibaren RF ile müşterek çalışmalara başlanacaktır.

4. BPH alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 km. dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren anılan mutabakat çerçevesinde mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır.

5. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek ve terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

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