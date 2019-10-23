Af yasası son dakika ne oldu? 23 Ekim ikinci yargı paketi Meclis'te! Genel af ceza indirimi yasası çıktı mı?

Af yasası son dakika... Milyonlarca vatandaş ikinci yargı paketi konusunda araştırmalarını sürdürüyor. İlk yargı paketinin yasalaşmasının ardından ikinci yargı paketi konusunda detaylar belli olmuştu. Af ve ceza indirimi olarak bilinen infaz yasasının yer aldığı ikinci yargı paketinin ne zaman Meclis'e geleceği araştırılıyor. Bilindiği üzere, birinci yargı paketi ile ceazevlerinde bulunan 280 bin tutukludan 38 bin kişinin tahliye edileceği bildirilmişti. TBMM, kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için bugün toplanacak. Peki, ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? genel af yasası ve ceza indirimi çıktı mı? İşte 23 Ekim af ile ilgili son gelişmeler...

İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TBMM, kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 23 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söylemişti.

Af teklifinin bugün Meclis'e gelmesi bekleniyor. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Akçay, "O konuda biliyorsunuz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın da açıklamaları var. Aralık ayından önce çıkacağına ümit ediyoruz. İç tüzük değişikliklerinin yapılmasını gerektiğini biz söyledik."