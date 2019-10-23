PKK'nın üst düzey yöneticilerine ağır darbe!

Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları ile ilgili başta Avrupa olmak üzere çeşitli ülkelerde Türkiye'yi karalamaya yönelik çalışmalar yapan terör örgütü PKK'nın 2 üst düzey sorumlusunun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ve TSK'nın ortak operasyonu ile etkisiz hale getirildiği operasyonun detaylarına ulaşıldı.

MİT HEDEF GÖSTERDİ SİHA VURDU!

PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi terörist başı Sabri Ok'a bağlı kurulan ve Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını karalamaya yönelik çalışmalar yürüten PKK/KCK Dış İlişkiler Komitesi'nin iki önemli ismine yönelik 15 Eylül'de Kuzey Irak'ta önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu komiteye bağlı iki sorumlu düzeyde teröristin Kandil yakınlarında yer alan kuzey Irak'ın Süleymaniye kentindeki Ezmer Dağı'nda bulunduğu belirlendi. "Demhat Agit" kod adlı Seyithan Ayaz ve "Cemil Amed" kod adlı Eser Irmak'ın bulunduğu bölgenin koordinatları MİT tarafından TSK ile paylaşıldı. Ardından bölgede görevli SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) havalandı. SİHA'nın nokta atışı ile vurduğu teröristlerin bulunduğu alan Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'nden kalkan F16 savaş uçağı ile de ateş altına alındı. Hava harekatında, teröristler Ayaz ve Irmak etkisiz hale getirildi. (Sabah)