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  • 23.10.2019 08:44
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 08:44

'nın üst düzey yöneticilerine ağır darbe!

’nin terörle mücadelesi sınır dışında olduğu gibi sınırlarımızda da başarılı bir şekilde devam ediyor. Kandil yakınındaki Ezmer Dağı’na ve ’in ortak çalışmasıyla yapılan operasyonda ’nın sözde Dış İlişkiler Komitesi sorumluları Seyithan Ayaz ve Eser Irmak SİHA’larla etkisiz hale getirildi.

PKK'nın üst düzey yöneticilerine ağır darbe!

'nin sınır ötesi operasyonları ile ilgili başta Avrupa olmak üzere çeşitli ülkelerde Türkiye'yi karalamaya yönelik çalışmalar yapan terör örgütü 'nın 2 üst düzey sorumlusunun Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın () ve TSK'nın ortak operasyonu ile etkisiz hale getirildiği operasyonun detaylarına ulaşıldı.

MİT HEDEF GÖSTERDİ SİHA VURDU!
PKK/ Yürütme Konseyi Üyesi terörist başı Sabri Ok'a bağlı kurulan ve Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını karalamaya yönelik çalışmalar yürüten PKK/KCK Dış İlişkiler Komitesi'nin iki önemli ismine yönelik 15 Eylül'de 'ta önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu komiteye bağlı iki sorumlu düzeyde teröristin Kandil yakınlarında yer alan kuzey 'ın Süleymaniye kentindeki Ezmer Dağı'nda bulunduğu belirlendi. "Demhat Agit" kod adlı Seyithan Ayaz ve "Cemil Amed" kod adlı Eser Irmak'ın bulunduğu bölgenin koordinatları MİT tarafından TSK ile paylaşıldı. Ardından bölgede görevli SİHA (Silahlı ) havalandı. SİHA'nın nokta atışı ile vurduğu teröristlerin bulunduğu alan 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'nden kalkan F16 savaş uçağı ile de ateş altına alındı. Hava harekatında, teröristler Ayaz ve Irmak etkisiz hale getirildi. (Sabah)

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