Huawei'den dikkat çeken Google açıklaması

Huawei Mate 30 serisinin Google Play Store'suz satışa sunulması şaşkınlık yaratsa da, ambargo neticesinde yaşananlar artık kimseye tuhaf gelmiyor. Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli olmayan cihazlar her ne kadar başarılı bir donanıma sahip olsa da, geçtiğimiz haftalarda Münih'te gerçekleştirilen etkinlik, ambargo nedeniyle oldukça sönük geçmişti. Bu kez Huawei'nin önemli isimlerinden biri olan Tan, bundan sonraki süreçle ilgili sürpriz açıklamalarda bulundu.



Tan, Amerikan firmalardan aldığı bileşenlere alternatifler bulduğunu, ancak Google Play Store, Chrome ve Maps gibi Google hizmetlerinden mahrum kalmanın "en zorlu kısım" olduğunu söyledi. Tan, Huawei'nin Ağustos'ta gösterdiği HarmonyOS'uyn Android'in hizmetlerinin seviyesine ulaşabilmesi için yıllar geçmesi gerektiğini de belirtti.



HarmonyOS, Huawei'nin bir süredir üzerinde çalıştığı kendi işletim sistemi... Ancak bu işletim sisteminin kapsamı bilinmediği gibi, telefonlarda kullanılıp kullanılmayacağı da net değil. Daha da önemlisi, Google'ın yıllardır Android ile milyonlarca kullanıcıya ulaşması bir yana Huawei'nin büyük bir mücadeleye girmesi gerekiyor. Zira işletim sistemini yaygınlaştırabilmek, telefon satışından çok daha zorlu bir süreç.



Huawei, geçen hafta yaptığı açıklamada 2019'un ilk üç çeyreğinde 185 milyon telefon sevk ettiğini söylemişti. Bu, önceki yıla göre yüzde 26 artış anlamına geliyor ancak bu veriler, Google uygulamalarından yoksun telefonlar piyasaya sürülmeden önceydi.