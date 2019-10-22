Metro seferleri iptal! Gelen son dakika bilgisine göre, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Mecidiyeköy/Şişli istasyonunda bir vatandaşın intihar girişimi nedeniyle, Mecidiyeköy-Şişli ve Gayrettepe duraklarının işletmeye kapatıldığı bildirildi. Peki, Şişli Mecidiyeköy metro durağı kapalı mı? Metro seferleri ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

METRO KAPALI MI?

Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istayonları işletmeye kapalı. İstasyonların ne zaman açılacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

METRO SEFERLERİ NE ZAMAN DÜZELECEK?

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, " M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında geçici bir süre seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Osmanbey-Levent istasyonları arasında İETT, ücretsiz otobüs seferi yapmaktadır." denildi.

Seferlerin ne zaman normale döneceği yönünde açıklama gelmedi.