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  • Son Güncelleme: 22.10.2019 14:41

Son dakika: girişimi! kapalı mı? ?

Son dakika haberine göre, Şişliİ-Mecidiyeköy metro durağında raylara atladığı belirtilen bir kişi nedeniyle edildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın intihar girişimi nedeniyle Osmanbey-Levent istasyonları arasında hizmet verilemediği bildirildi. Peki, durağı kapalı mı? ?

Metro seferleri ne zaman düzelecek?

! Gelen son dakika bilgisine göre, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Mecidiyeköy/Şişli istasyonunda bir vatandaşın intihar girişimi nedeniyle, Mecidiyeköy-Şişli ve Gayrettepe duraklarının işletmeye kapatıldığı bildirildi. Peki, durağı kapalı mı? ? İşte detaylar...

METRO KAPALI MI?

Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istayonları işletmeye kapalı. İstasyonların ne zaman açılacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

METRO SEFERLERİ NE ZAMAN DÜZELECEK?

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, " M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında geçici bir süre seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Osmanbey-Levent istasyonları arasında İETT, ücretsiz otobüs seferi yapmaktadır." denildi.

Seferlerin ne zaman normale döneceği yönünde açıklama gelmedi.

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