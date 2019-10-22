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  • 22.10.2019 15:34
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 15:41

'nde korkutan ! 22 Ekim ve listesi...

'dan yapılan son dakika açıklamasına göre 'nde saat 15.23'te 3.5 şiddetinde bir meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem Muğla kıyılarında da hissedildi.

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan () alınan bilgiye göre, saat 15.23'te 'nde 3.5 büyüklüğünde kaydedildi. Deprem 13.60 kilometre derinlikte meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'da merkez üssü Kos Adası'ndaki Kardamaina kentinin 8 km güneydoğusu olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerel saatle 15:23'te meydana gelen deprem yerin 2 km altında oluştu. Deprem Muğla kıyılarında da hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.10.22 14:41:14 39.0297 36.0108 5.0 -.- 1.9 -.- CIFTLIK-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2019.10.22 13:16:04 36.2597 28.9017 13.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.22 09:53:07 39.2688 27.6343 0.0 -.- 1.9 -.- HECIZ-SOMA (MANISA) İlksel
2019.10.22 09:11:03 39.9652 39.8248 5.5 -.- 2.5 -.- KALECIK-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel
2019.10.22 08:47:58 36.4923 28.6272 15.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.22 07:12:44 40.2968 23.7832 12.9 -.- 3.6 3.8 YUNANISTAN İlksel
2019.10.22 06:18:28 39.0923 27.7832 5.5 -.- 1.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.10.22 06:17:16 35.1452 27.7798 4.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.22 06:16:55 37.1393 28.2838 18.9 -.- 1.3 -.- YERKESIK-(MUGLA) İlksel
2019.10.22 04:30:39 36.9488 28.7713 14.6 -.- 0.9 -.- ZEYTINALANI-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2019.10.22 04:06:12 36.4372 28.7448 13.1 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.22 04:05:39 38.7995 25.7268 5.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.10.22 04:03:35 40.3273 24.1083 5.0 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2019.10.22 03:53:21 37.9435 44.2458 18.6 -.- 1.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2019.10.22 03:41:23 38.0888 44.3023 19.2 -.- 1.5 -.- KIZILCA-BASKALE (VAN) İlksel
2019.10.22 03:15:31 37.1838 26.9408 7.9 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.10.22 03:08:40 37.1358 26.7657 3.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

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