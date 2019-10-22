Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.23'te Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 13.60 kilometre derinlikte meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'da merkez üssü Kos Adası'ndaki Kardamaina kentinin 8 km güneydoğusu olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerel saatle 15:23'te meydana gelen deprem yerin 2 km altında oluştu. Deprem Muğla kıyılarında da hissedildi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.10.22 14:41:14 39.0297 36.0108 5.0 -.- 1.9 -.- CIFTLIK-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2019.10.22 13:16:04 36.2597 28.9017 13.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.22 09:53:07 39.2688 27.6343 0.0 -.- 1.9 -.- HECIZ-SOMA (MANISA) İlksel
2019.10.22 09:11:03 39.9652 39.8248 5.5 -.- 2.5 -.- KALECIK-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel
2019.10.22 08:47:58 36.4923 28.6272 15.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.22 07:12:44 40.2968 23.7832 12.9 -.- 3.6 3.8 YUNANISTAN İlksel
2019.10.22 06:18:28 39.0923 27.7832 5.5 -.- 1.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.10.22 06:17:16 35.1452 27.7798 4.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.22 06:16:55 37.1393 28.2838 18.9 -.- 1.3 -.- YERKESIK-(MUGLA) İlksel
2019.10.22 04:30:39 36.9488 28.7713 14.6 -.- 0.9 -.- ZEYTINALANI-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2019.10.22 04:06:12 36.4372 28.7448 13.1 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.22 04:05:39 38.7995 25.7268 5.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.10.22 04:03:35 40.3273 24.1083 5.0 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2019.10.22 03:53:21 37.9435 44.2458 18.6 -.- 1.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2019.10.22 03:41:23 38.0888 44.3023 19.2 -.- 1.5 -.- KIZILCA-BASKALE (VAN) İlksel
2019.10.22 03:15:31 37.1838 26.9408 7.9 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.10.22 03:08:40 37.1358 26.7657 3.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
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