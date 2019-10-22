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Terör yandaşları provokasyona doymuyor! İran televizyonundan Barış Pınarı Harekatı aleyhine manipülasyon girişimi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teröristlere yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, birçok grubu rahatsız etmişti. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını ve vatandaşlarını korumak için terör örgütü YPG/PKK'ya karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı lekelemek amacıyla sosyal medyada yayılan fotoğrafların gerçekleri ortaya çıktı. Son olarak da İran televizyonu, Barış Pınarı Harekatı aleyhine manüpülasyon girişiminde bulundu. İran'ın İspanyolca yayın yapan devlet televizyonu, örgütün Tel Abyad şehrinde tuzakladığı mayının patlamasından kaçan sivillerin fotoğrafını manipüle etmeye çalıştı. AA fotomuhabiri, patlamanın gerçekleştiği noktadan fotoğrafların aslını paylaştı. İşte 'sosyal medya teröristleri'nin yaydığı fotoğrafların gerçekleri...

22.10.2019 10:28 - Son Güncelleme: 22.10.2019 10:28
Terör yandaşları provokasyona doymuyor! İran televizyonundan Barış Pınarı Harekatı aleyhine manipülasyon girişimi

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine manipülasyon çabalarında, İran'ın İspanyolca yayın yapan devlet televizyonu HİSPAN, örgütün Tel Abyad şehrinde tuzakladığı mayının patlamasından kaçan sivillerin fotoğrafını çarpıtmaya çalıştı.

Terör yandaşları provokasyona doymuyor! İran televizyonundan Barış Pınarı Harekatı aleyhine manipülasyon girişimi

HİSPAN televizyon kanalı sosyal medya hesabından yaptığı İspanyolca paylaşımda, "Türk Ordusu'nun Suriye'nin kuzeyine düzenlediği saldırı sivillerin hayatını tehlikeye attı." ifadesini kullandı.

Terör yandaşları provokasyona doymuyor! İran televizyonundan Barış Pınarı Harekatı aleyhine manipülasyon girişimi

Ancak, bölgede bulunan AA fotomuhabiri, Tel Abyad kentinde YPG/PKK'nın tuzakladığı mayının patlaması sonucu yaralanan sivillere Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) yardım ettiği görüntülere objektifini çevirdi. Harekat aleyhine karalama yapmak için kullanılan karelerin, örgütün tuzakladığı mayının patlaması sonucu kaydedildiği ortaya çıktı.

Terör yandaşları provokasyona doymuyor! İran televizyonundan Barış Pınarı Harekatı aleyhine manipülasyon girişimi

"Savaştan etkilenen çocukların" fotoğraflarıyla manipülasyon

Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle, YPG/PKK terör örgütü yandaşlarının sosyal medyada, başka olaylarda ve zamanlarda çekilen görüntüleri manipüle etme çabası, bölgedeki savaşlardan etkilenen çocukların görüntüleriyle devam etti.

Terör yandaşları provokasyona doymuyor! İran televizyonundan Barış Pınarı Harekatı aleyhine manipülasyon girişimi

YPG/PKK'ya yakın hesaplar, bombalama sonrasında yaralanmış ellerine bakarak ağlayan bir çocuğun fotoğrafını, harekat sırasında "kimyasal silah kullanıldığı" yalanıyla sosyal medyaya yükledi. Ancak, söz konusu fotoğrafın, Esed rejiminin Halep kentini yoğun biçimde bombaladığı Ekim 2012'de objektiflere yansıdığı ortaya çıktı.

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