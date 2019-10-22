Terör yandaşları provokasyona doymuyor! İran televizyonundan Barış Pınarı Harekatı aleyhine manipülasyon girişimi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teröristlere yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, birçok grubu rahatsız etmişti. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını ve vatandaşlarını korumak için terör örgütü YPG/PKK'ya karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı lekelemek amacıyla sosyal medyada yayılan fotoğrafların gerçekleri ortaya çıktı. Son olarak da İran televizyonu, Barış Pınarı Harekatı aleyhine manüpülasyon girişiminde bulundu. İran'ın İspanyolca yayın yapan devlet televizyonu, örgütün Tel Abyad şehrinde tuzakladığı mayının patlamasından kaçan sivillerin fotoğrafını manipüle etmeye çalıştı. AA fotomuhabiri, patlamanın gerçekleştiği noktadan fotoğrafların aslını paylaştı. İşte 'sosyal medya teröristleri'nin yaydığı fotoğrafların gerçekleri...

22.10.2019 10:28 - Son Güncelleme: 22.10.2019 10:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





