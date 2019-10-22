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  • Son Güncelleme: 23.10.2019 00:29

Cezayir Cumhurbaşkanı'ndan uyarısı

bin Salih, 'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı lerinin seyrini değiştirme girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

Cezayir Cumhurbaşkanı'ndan seçim uyarısı

Bin Salih, 22 Ekim Ulusal Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, devletin, sürecinin seyrini değiştirmeye çalışanlara kararlı bir şekilde karşı koyacağını vurguladı.

Cezayir'in önünde zor bir sınav bulunduğunu ancak seçimlere gitmek için gerekli şartları sağladığını belirten Bin Salih, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin seyrini değiştirme girişiminde bulunulmaması konusunda uyardı.

CEZAYİR'DEKİ SEÇİM SÜRECİ
Ülkede Cumhurbaşkanlığı seçimleri için şimdiye kadar çoğu bağımsız 140'tan fazla kişinin adaylık başvurusunda bulunduğu belirtiliyor.

Cezayir Yüksek Seçim Komisyonu, 19 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmak isteyenlere referans toplama formları dağıtmaya başlamıştı.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasının ardından ilk seçimlerin 4 Temmuz'da yapılması planlanıyordu ancak protestoların sürmesi ve muhaliflerden hiçbir aday çıkmaması üzerine seçimler ertelenmişti.

Yönetim ve muhalefet yol haritası belirlemek üzere müzakere heyeti oluşturmuş ve bu süreçte hükümet, yeni bir seçim yasası ve "Ulusal Bağımsız Seçim İdaresi" isimli bağımsız yapıyla, seçimlerin "bağımsız, hür ve şeffaflık" içinde gerçekleşeceği vaadinde bulunmuştu.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih de "15 Eylül'e kadar yeni bir seçim tarihi açıklaması" yönünde hükümete talimat vermiş ve bunun üzerine bin Salih, 'ta seçimlerin yapılacağını duyurmuştu.



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