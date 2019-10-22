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  • 23.10.2019 01:14
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 01:14

'nda itfaiye aracı devrildi: 1 ölü

'in Marmara ilçesine bağlı 'nda, itfaiye aracının devrilmesi sonucu bir itfaiye eri yaşamını yitirdi.

İtfaiye aracı devrildi: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Marmara Adalar İtfaiye Grup Amirliğinde görevli Kerem Dolan (33), 'ndaki bir çöplükte yangın ihbarının gelmesi üzerine 10 KS 670 plakalı itfaiye aracıyla yola çıktı.

Yolun engebeli ve yokuş olması nedeniyle Dolan idaresindeki araç bir süre sonra kontrolden çıkarak devrildi.

aracın altında kalan Dolan, olay yerinde hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası Dolan'ın cenazesinin Turan Mahallesi'nde bugün kılınacak öğlen namazının ardından defnedileceği bildirildi.



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