İsrail ile biricik aşkı YPG yine algı operasyonunda!

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda elde edilen başarı hain terör örgütü yandaşlarını kudurttu.

Harekat başladığı günden bugüne sürekli yalan haberler ile dünyayı kandırmaya çalışan terör sevicileri manipülasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Sosyal medyada yalan görüntülerle algı oluşturmaya çalışan ve utanmadan TSK'ya iftira atan teröristler, yazılı basın yoluyla da alçak iftiralarına devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın yayın organı Yeni Yaşam, TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'nda "fosfor bombası attığı" yalanını yineledi.

"BEYAZ FOSFOR BULGULARI VAR"

Paçavranın manşetinden duyurduğu haberinde, "Beyaz fosfor bulguları var" ifadesi kullanıldı. Haberde, "Kuzey Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddiası dünya basınının gündeminden düşmüyor. The Times'a bilgi veren bölgedeki doktorlar 'beyaz fosfor kullanıldı' derken, gazete iddianın soruşturulmasını istedi." denildi.

İSRAİL YPG'YE SİLAH YARDIMI YAPACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan kalleş İsrail, terör örgütü YPG'ye sih desteği yapabileceğini açıklamıştı.

YALAN HABERLERİN GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Sosyal medyada yayılan bu fotoğrafların başka tarih ve olaylara ait olduğu ortaya çıkmış, PKK sevicilerin kara propagandası gün yüzüne çıkmıştı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SERT TEPKİ VERMİŞTİ

Sosyal medyaya sürülen 'Türkiye kimyasal kullanıyor' haberlerine Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan üst üste açıklamalar gelmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da TRT World Forum'un açılışında Türkiye'ye yönelik iftiralar hakkında "Tarihimizde asla kimyasal silah kullanmadık. Bu da bir kara propagandadır. Biz bu konuda çok hassasız. Askerimiz ordumuz çok hassas. YPG PYD operasyon başladığından beri Türkiye'ye saldırıyor. 1081 havan topu atıldı şehirlerimize. 4 şehidimiz var şu ana kadar. Neden bu tantana yapılıyor. Biz oyun planını bozduk. Oyunu bozduk." İfadelerini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir gram kimyasal silah yok. Ne bunun atma vasıtası ne mühimmatı var. Envanterimizde yok" diye sert tepki vermişti.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DE YALANLAMIŞTI

Teröristlerin sosyal medyada yaydığı görüntülerin ardından, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kimyasal silah kullanılmadığını söylemiş, teröristleri yalanlamıştı.