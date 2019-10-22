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  • Son Güncelleme: 22.10.2019 22:02

sunucusu 'ın 'ya ters kelepçe yalanına Jandarmadan videolu yanıt

, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'ya arkadan kelepçe takıldığını iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Jandarma, açıklamayı sunucusu 'ın haberiyle duyurdu.

İhanet mesaisi bitmek bilmeyen yine yine provokasyon peşinde. , eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'ya arkadan kelepçe takıldığını iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Jandarma, açıklamayı sunucusu Fatih Portakal'ın haberiyle duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı 'ya Jandarma tarafından arkadan kelepçe takıldığını iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

JANDARMADAN VİDEOLU YANIT
Jandarma, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bazı basın yayın organlarında Diyarbakır Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya Jandarma tarafından arkadan kelepçe takıldığını iddia eden yayınlar gerçeği yansıtmamakta olup, şahıs kelepçe takılmadan sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Genel Komutanlık, yaptığı paylaşımında FOX TV Ana Haber'de Fatih Portakal'ın verdiği yalan habere yer verdi.

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