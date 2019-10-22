İhanet mesaisi bitmek bilmeyen Fatih Portakal yine yine provokasyon peşinde. Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'ya arkadan kelepçe takıldığını iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Jandarma, açıklamayı FOX TV sunucusu Fatih Portakal'ın haberiyle duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya Jandarma tarafından arkadan kelepçe takıldığını iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

JANDARMADAN VİDEOLU YANIT

Jandarma, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bazı basın yayın organlarında Diyarbakır Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya Jandarma tarafından arkadan kelepçe takıldığını iddia eden yayınlar gerçeği yansıtmamakta olup, şahıs kelepçe takılmadan sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Genel Komutanlık, yaptığı paylaşımında FOX TV Ana Haber'de Fatih Portakal'ın verdiği yalan habere yer verdi.