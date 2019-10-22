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  • Son Güncelleme: 22.10.2019 21:43

tezkeresi Genel Kurulu'nda kabul edildi

Türkiye'nin, 'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin, Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurulunda kabul edildi.

Lübnan tezkeresi kabul edildi

'da Geçici Görev Gücü () kapsamında bulunan Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurulunda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı 'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin () 11 Ağustos 2006'da kabul ettiği 1701 sayılı karar ve TBMM'nin 5 Eylül 2006 tarihli kararıyla bir yıl için verdiği izin çerçevesinde, Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu UNIFIL'e Türk Silahlı Kuvvetleri () unsurlarıyla katkı sağladığı, iznin süresinin son olarak 31 Ekim 2018'den itibaren bir yıl uzatıldığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin, UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlendiği belirtilen tezkerede, "Bu çerçevede Türkiye'nin katkısı gerek Birleşmiş Milletler sistemi içinde gerek bölgesel ve küresel ölçekte gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etmiştir. Bu itibarla UNIFIL'e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir." ifadesine yer veriliyor.

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