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  • Son Güncelleme: 22.10.2019 22:09

Başkan Erdoğan'dan altın madalya kazanan , ve 'e tebrik

Başkan , Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan , ve 'i tebrik etti.

Başkan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik

Başkan , Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular , ve 'i tebrik etti.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Gamze Karakol, Ayşegül Çakın ve Muhammet Furkan Özbek'e tebrik mesajı gönderdi.

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