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  • Son Güncelleme: 22.10.2019 01:48

kararları 'de

Muğla'nın ilçesindeki iki ayrı bölge kültür ve koruma ve gelişim bölgesi olarak ilan edildi. Söz konusu karar 2634 sayılı 'nun 3'üncü maddesi gereğinde verildi.

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Başkan 'ın imzasıyla 'de yayımlanan karara göre, Muğla'nın ilçesindeki Torba ve çevresi ile Kızılağaç İçmeler bölgesinin kültür ve koruma ve gelişim bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu karar 2634 sayılı 'nun 3'üncü maddesi gereğinde verildi.

Resmi Gazete'de yer alan bir başka kararı ile Göreme Vadisi ve çevresindeki alanın milli park olarak belirlenmesi hakkındaki 30 Ekim 1986 tarihli Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı.



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