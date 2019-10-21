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  • Son Güncelleme: 22.10.2019 00:35

Silah sında yaralanan asker şehit oldu

, Barış Pınarı Harekat bölgesinde meydana gelen silah sında ağır yaralanan 'nun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayak şehit olduğunu açıkladı.

Silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgesinde görev yapan 'nun 21 Ekim Pazartesi günü meydana gelen silah sında ağır yaralandığı belirtilerek, "Silah arkadaşımız, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

KARS'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun şehit olduğu haberi, Kars'ın Susuz ilçesine bağlı oturan ailesine haber verildi. Gülistan-İlhan Selimoğlu çiftinin 5 çoğundan biri olan şehit Caner Selimoğlu'nun bekar olduğu ve babasının vefat ettiği öğrenildi. Askeri yetkililerden acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşadı. Türk bayrağı asılan şehit evine yakınları taziyeye geldi. Şehit Caner Selimoğlu, 'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Yaylacık Köyünde toprağa verilecek.


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