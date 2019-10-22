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  • Son Güncelleme: 22.10.2019 22:46

Başkan Erdoğan yurda döndü

Türkiye Cumhurbaşkanı , Rusya Federasyonu Devlet Başkanı 'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunduğu Rusya'dan yurda döndü.

Başkan Erdoğan yurda döndü

Türkiye Cumhurbaşkanı , Rusya Federasyonu Devlet Başkanı 'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunduğu Rusya'nın Soçi kentinden Ankara'ya döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TUR", saat 22.30'da Esenboğa Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer ilgililer karşıladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Erdoğan ile Ankara'ya geldi.

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