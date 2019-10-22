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  • Son Güncelleme: 22.10.2019 23:02

Başkan Erdoğan'dan '' açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan,"'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil, taviz verecek olursak terör örgütünün önünü açmış oluruz" dedi.



'nin ile vardığı mutabakat çerçevesinde terör örgütü PYD'nin bölgesinden çekilmesi için verilen 120 saatlik süre 22.00 itibari ile doldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan,"ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil, taviz verecek olursak terör örgütünün önünü açmış oluruz" dedi.

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