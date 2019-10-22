Türkiye'nin ABD ile vardığı mutabakat çerçevesinde terör örgütü PYD'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesi için verilen 120 saatlik süre 22.00 itibari ile doldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan,"ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil, taviz verecek olursak terör örgütünün önünü açmış oluruz" dedi.
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