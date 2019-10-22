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  • Son Güncelleme: 22.10.2019 22:53

Bomba iddia! Trump'ı yatakları haritası ile ikna etmişler

Başkanı 'ın, 'nin doğusundaki kuyularına yakın bölgelere 200 ABD askerinin bılması konusunda Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham ve emekli bir Orgeneral tarafından harita gösterilerek ikna edildiği ileri sürüldü.

Bomba iddia! Trump'ı petrol yatakları haritası ile ikna etmişler

Amerikan NBC News televizyonu, Trump'ın 'den tamamen çekilmesi kararından kısmen vazgeçmesinin perde arkasını yazdı.

Trump'ın Suriye'den ülke askerlerini çekme kararının ardından Senatör Graham ile 'a giden emekli Orgeneral ve 'te analist Jack Keane'nin, Başkanına haritasını gösterdiği iddia edildi.

Emekli Orgeneral ve Graham'ın, Trump'a, Suriye'deki önemli petrol yataklarının ABD ile /'nın kontrolünde olduğunu ve buradan tamamen çıkmanın bu yatakların ile 'nın eline geçmesiyle sonuçlanacağını anlattığı belirtildi.

İkilinin aynı zamanda, ABD'nin ayrılması ile İran'ın bölgeyi havadan ve karadan kontrol altına almak için hazırlık yaptığını ifade ettikleri kaydedildi.

Ayrıca Keane ve Graham'ın, Trump'ın, ile yaptığı telefon görüşmesinde de yer aldığı ileri sürüldü.

Trump'ın ikili ile haritalı toplantısı sonrasında ABD'nin Suriye'deki petrol yataklarının kontrolünü sağlaması için bölgede asker bmaya karar verdiği belirtildi.

İsminin açıklanmaması şartıyla NBC televizyonuna konuşan ABD'li yetkililer, Trump'ın daha önce de Irak, ve Kore Yarımadası'ndan asker çekme konusundaki ısrarından bazı yetkililerin haritalı anlatımlarıyla vazgeçtiğini iddia etti.

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