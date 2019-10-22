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  • Son Güncelleme: 22.10.2019 10:08

Son dakika: açıklarında 82 yakalandı

'dan birer gün arayla, 3 ayrı la ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 82 yakalandı.

Yurt dışına kaçarken yakalandılar!
ekipleri cumartesi günü saat 22.00'de gelen ihbarla, 'un Topan Adası batısında tekneyle bir grup in yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan teknede 22'si , 6'sı Irak ve 6'sı Filistin uyruklu olmak üzere toplam 34 göçmen yakalandı. 12'si erkek, 10'u kadın ve 12'si çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuna yedeklenen göçmen teknesiyle birlikte kıyıya getirildi.



Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, geçen pazar günü Bodrum açıklarında, saat 00.05 ve 06.15'te 2 ayrı tespit etti. Durdurulan lastik botlarda 25'i Filistin, 13'ü Suriye, 5'i Cumhuriyeti, 4'ü Pakistan ve 1'i Mısır uyruklu olmak üzere toplam 48 göçmen yakalandı. 31'i erkek, 11'i kadın ve 6'sı çocuk olan grup kıyıya getirildi. Bodrum'da 2 günde yakalanan toplam 82 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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