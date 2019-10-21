Genel af ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak? Halk arasında af ve ceza indirimi olarak adlandırılan infaz yasası için çalışmalar sürüyor. Başkan Erdoğan'ın ikinci yargı paketinin hazırlandığı açıklamasını yapmasının ardından umutlu bekleyiş başlamıştı. Bu gelişmelerin ardından ilk yargı paketi yasalaşmış ikinci yargı paketinin detayları belli olmuştu. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise ikinci yargı paketinin ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi. Peki, ikinci yargı paketi bugün açıklanacak mı? Genel af ceza indirimi ne zaman çıkacak? İşte 21 Ekim af yasası son durum...

İKİNCİ YARGI PAKETİ BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi. Akçay, "O konuda biliyorsunuz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın da açıklamaları var. Aralık ayından önce çıkacağına ümit ediyoruz. İç tüzük değişikliklerinin yapılmasını gerektiğini biz söyledik."

İlk yargı paketinin yasalaşmasının ardından ikinci yargı paketi Meclis'te görüşülecek. TBMM, 22 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanacak.