Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 17-19 Ekim'de düzenlenen 1. Ortadoğu Venöz Forumu, skandal bir sansür kararına sahne oldu. İddialara göre kalp cerrahı Doç. Dr. Mert Dumantepe de bu foruma katıldı. Konuşma yapmak üzere kürsüye çıkmaya hazırlanan Dumantepe, sivil giyimli kişilerce son anda engellendi. Ünlü doktor yaşanan akılalmaz olaya şöyle tepki gösterdi: Salonun hükümet görevlilerince basılıp, konuşmacının kürsüye çıkmasının engellendiğine şahit olmamıştım.
TÜRK DOKTORA SANSÜR...
Dumantepe'nin eşi Melis Altuntoprak da skandal olaya isyan etti.
ERHAN ÖZTÜRK
TÜRK DOKTORA SANSÜR...
Dumantepe'nin eşi Melis Altuntoprak da skandal olaya isyan etti.
ERHAN ÖZTÜRK
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