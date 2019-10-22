Bugünkü
Takvim

1. 'nda Türk doktor Mert Dumantepe’ye skandal sansür

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 17-19 Ekim'de düzenlenen 1. , skandal bir sansür kararına sahne oldu. Kalp Cerrahı Doç. Dr. Mert Dumantepe’nin kürsüde yapacağı konuşma son anda iptal edildi!

'BAE'k şu rezilliğe
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 17-19 Ekim'de düzenlenen 1. , skandal bir sansür kararına sahne oldu. İddialara göre kalp cerrahı Doç. Dr. Mert Dumantepe de bu foruma katıldı. Konuşma yapmak üzere kürsüye çıkmaya hazırlanan Dumantepe, sivil giyimli kişilerce son anda engellendi. Ünlü doktor yaşanan akılalmaz olaya şöyle tepki gösterdi: Salonun hükümet görevlilerince basılıp, konuşmacının kürsüye çıkmasının engellendiğine şahit olmamıştım.



TÜRK DOKTORA SANSÜR...



Dumantepe'nin eşi Melis Altuntoprak da skandal olaya isyan etti.

ERHAN ÖZTÜRK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri1. Ortadoğu Venöz Forumu'nda Türk doktor Mert Dumantepe’ye skandal sansür
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri