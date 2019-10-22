Suriye'de hainlerin saldırısında yaralanan Onbaşı Meşeci (23), kurtarılamadı. Acı haber, Samsun'a tez ulaştı.
Şehidin operasyona gitmeden önce sosyal medyadan herkesle helalleştiği anlaşıldı. Aracına yazdığı mesaj ise yürekleri dağladı.
Şehidin operasyona gitmeden önce sosyal medyadan herkesle helalleştiği anlaşıldı. Aracına yazdığı mesaj ise yürekleri dağladı.
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