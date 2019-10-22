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Meşeci'nin aracına yazdığı not herkesi ağlattı

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan 'nin cenazesi ’un Bafra ilçesinde baba ocağını getirilirken, annesinin feryatları yürekleri dağladı. Mutlu Can Meşeci'nin aracına yazdığı not herkesi ağlattı.

Yakıştı şehidim
'de hainlerin saldırısında yaralanan Onbaşı Meşeci (23), kurtarılamadı. Acı haber, 'a tez ulaştı.



Şehidin operasyona gitmeden önce sosyal medyadan herkesle helalleştiği anlaşıldı. Aracına yazdığı mesaj ise yürekleri dağladı.

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