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  • 21.10.2019 08:57
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 08:57

Son dakika: 'de 53'ü çocuk, 101 yakalandı

'nin ilçesinden yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen lastik bot içinde 53'ü çocuk, Afganistan ve Irak uyruklu 101 , tarafından yakalandı.

Hepsi yakalandı! Aralarında 53 çocuk var
Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Komutanlığına bağlı ekipler, ilçesi Behramkale ve Sivrice Burnu açıklarında iki ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen hareket halindeki lastik bot içerisinde 53'ü çocuk, 22'si kadın ve 26'sı erkek olmak üzere 91'i Afganistan ve 10'u Irak uyruklu 101 göçmen yakalandı.



Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen ler, işlemlerinin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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