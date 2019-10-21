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  • Son Güncelleme: 21.10.2019 08:58

Çevre ve 'ndan ve hakkında flaş karar!

Çevre ve ’nın ’de yayımlanan kararına göre, ve kumsal bölgesi doğal sit ve nitelikli doğal olarak ilan edildi.

Bakanlıktan Avcılar ve Küçükçekmece hakkında flaş karar!

Çevre ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü İstanbul'un ve ilçelerine ilişkin önemli karar aldı.

'de yayımlanan karara göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avcılar ve Küçükçekmece'de bulunan kumsalları doğal sit ve nitelikli doğal ilan etti.

Nitelikli doğal koruma alanları, doğal yapısı değişmemiş veya az değişmiş, modern yaşam ve önemli ölçüde insan faaliyetleri tarafından etkilenmemiş, doğal süreçlerin hakim olduğu, koruma amaçlarına uygun olarak yörede yaşayanların alanın mevcut kaynaklarını kullanmasını sağlayarak doğal hayata dayalı geleneksel yaşam şekillerinin korunduğu kara, su, deniz alanları olarak nitelendiriliyor.

Doğal sit alan ise jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup, ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlar olarak tanımlanıyor.

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