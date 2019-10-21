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  • Son Güncelleme: 21.10.2019 21:22

MSB'den flaş açıklama: 63 ülkeden 77 Askeri Ataşe bilgilendirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, “’da görevli 63 ülkeden 77 Askerî Ataşe, Barış Pınarı Harekâtı ve mevcut durum hakkında Millî Savunma Bakanlığı’na davet edilerek bilgilendirildi.” açıklamasında bulundu.

MSB açıkladı: 77 Askeri Ataşe bilgilendirildi

Milli Savunma Bakanlığınca, 'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşe, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında bilgilendirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşenin davet edilerek, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında bilgilendirildiği bildirildi.

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