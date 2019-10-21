MSB'den flaş açıklama: 63 ülkeden 77 Askeri Ataşe bilgilendirildi

Milli Savunma Bakanlığınca, Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşe, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında bilgilendirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşenin davet edilerek, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında bilgilendirildiği bildirildi.
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