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ÖRGÜTE KARADENİZ DARBESİ
Türkiye'nin doğu bölgelerinde üzerindeki baskıyı azaltmak için yıllar önce Karadeniz'e sızmak isteyen terör örgütü bölgede tutunamadı. Bölgede 4 yılda, 43'ü 2019 yılında olmak üzere 66 sığınak ele geçirildi. Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Tokat, Ordu, Bayburt ve Artvin illerinde devam eden operasyonlarda aralarında örgütün sözde bölge sorumlularının da bulunduğu 24 terör örgütü üyesinden 16'sı etkisiz hale getirilirken, 8'i sağ yakalanarak cezaevine konuldu. Sağ olarak yakalanan "Kawa" kod adlı Behrüz Dudkanlu adlı terörist, bölgede varlığı yok olan örgütün Tunceli kırsalından takviye istediği ama hiçbir örgüt üyesinin gelmeye cesaret edemediğini, verilen emirlere karşı gelerek tepki gösterdiklerini söyledi.
300 BİN TL ÖDÜLLE ARANAN 2 TERÖRİST TESLİM OLDU
İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan ve 300 bin TL ödülle aranan 2 teröristin, ailelerin de devreye girmesiyle Van'da teslim olduğunu açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Örgütte yaşanan çözülmenin devam ettiği" bildirildi.
Mehmetçik teröristlere nefes aldırmadı!
Geçtiğimiz günlerde Van kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı. Türkiye-İran sınır hattında görev yapan MİT ve Jandarma İstihbarat birimleri terör örgütü PKK'nın saldırı hazırlığında olduğu konusunda uyarıda bulundu. İHA’lar hedef belirledi. Teröristlere son darbeyi ise Ejderler Timi indirdi
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