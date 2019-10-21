Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan asker ve vatandaşlarımız için skandal açıklamalarda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu köşesine taşıdı.

Babaoğlu, Kaftancıoğlu'nun "Bu insanlar neden öldü sorusunu sormak istiyorum... Bugün bu sorunun sorulup yanıtının veriliyor olması lazım" ifadelerine tepki göstererek, "İnsan hangi hal içinde Canan Kaftancıoğlu gibi konuşabilir ve böyle bir soru sorabilir?" diye yazdı.

Canan Kaftancıoğlu'nu CHP ve HDP ittifakının örtülü patronu olarak tanımlayan Babaoğlu, "İnsanın içinde biraz vatan sevgisi varsa, Mehmetçiğin ne için savaşıp şehit düştüğünü bilmez mi?" dedi.

İşte Haşmet Babaoğlu'nun o yazısı:

CHP İLE HDP İTTİFAKININ ÖRTÜLÜ PATRONU!

Haberiniz olmuştur...

CHP ile HDP ittifakının örtülü patronu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu geçen gün Barış Pınarı Harekâtı'na dair dedi ki...

"Altı asker şehit oldu, yirmi bir sivil yaşamını yitirdi.

Bu insanlar neden öldü sorusunu sormak istiyorum...

Bugün bu sorunun sorulup yanıtının veriliyor olması lazım." Sovyetik solcular 70'li yıllarda "ileri demokrasi" deyimini çok severdi.

O aşamaya varmışız, kesin.

Batı'nın gelişmiş demokrasilerinde teröre karşı operasyon yaparken böyle laf edecek bir siyasetçi çıkmaz. Çıkarsa da, siyasi kariyeri o anda biter.

Dikkatinizi çekerim...

Kaftancıoğlu marjinal bir partinin lideri falan değil, ana muhalefet partisinin yükselen yıldızı.

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BİRAZ VATAN SEVGİSİ VARSA...

Şimdi bir an için makro siyaseti, şunu bunu unutun...

Bir fert olarak bakın...

İnsan hangi hal içinde Canan Kaftancıoğlu gibi konuşabilir ve böyle bir soru sorabilir?

İnsanın içinde "yer, yurt" hissi varsa, biraz vatan sevgisi bulunuyorsa ve kırk yıldır ülkesinde hüküm süren terörün kaynakları konusunda azıcık da olsa bilgi sahibiyse...

Bu işin öyle "Savaşa Hayır" lafazanlıklarıyla bir ilgisi olmayacağını, Mehmetçiğin ne için savaşıp şehit düştüğünü bilmez mi?

Hepsini geçtim...

Kaftancıoğlu, PKK terörüne on binlerce insanımızı kurban verdiğimizi bilmiyor olamayacağına göre, derdi nedir, kimden yanadır, neyin nesidir, diye sormaz mı insan?

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SİYASİ MUHALEFET NASIL VATAN BÜTÜNLÜĞÜNE MUHALEFET HALİNE GETİRİLDİ?

O halde, muhalefet cephesine oy veren veya destek çıkan sıradan vatandaşlar için "uyanma" vaktidir.

Pek umutlu değilim ama...

Artık bu hipnozdan çıkmalılar...

Erdoğan nefreti üzerinden nasıl bir uçuruma doğru sürüklendiklerini şimdi görmüyorlarsa, sonra hiç göremeyecekler.

Durup asıl şunu sormalılar: Siyasi muhalefet nasıl olup da milletin ve vatanın bütünlüğüne karşı muhalefet haline getirildi?

Merak ediyorum...

Özellikle milliyetçi ve muhafazakâr geçinen muhalifler ne zaman kendilerine "Benim Kaftancıoğlu gibilerle nasıl bir ortak yanım olabilir? Ne yapıyorum ben?" diye soracaklar?