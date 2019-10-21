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  • 21.10.2019 14:11
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 14:27

: 'nde "" hareketliliği

haberi... Beşiktaş Vodafone Park Stadı önünde özel güvenlik görevlilerine "Çantamda var. Patlatacağım" dediği öne sürülen kişi, 'nde gözaltına alındı.

Stadyum önüne öğle saatlerinde gelen bir kişi iddiaya göre özel güvenlik görevlilerine "Çantamda var. Patlatacağım." dedi. Sırt çantaları bulunan bu kişi daha sonra hızla uzaklaştı.



Güvenlik görevlileri durumu emniyet ekiplerine haber verdi. Güvenlik görevlilerinden şüphelinin eşkalini alan polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler şüpheliyi 'nde yakalayarak gözaltına aldı.



Şüphelinin çantasından 3'lü priz, bilgisayar, dergi ve giyecek çıkarken, bomba izine rastlanmadı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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