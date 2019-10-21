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  • Son Güncelleme: 21.10.2019 16:24

Son dakika: Erzincan eski İl Başkanı , 'lılarla işbirliğinden tutuklandı

Son dakika... Erzincan eski İl Başkanı , /'lı teröristler ile işbirliği yaptığı iddiasıya tutuklandı. Konuyla ilgili 'nden açıklama yapıldı.

HDP'li eski başkan PKK'lılarla işbirliğinden tutuklandı
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, / terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilip, engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, daha önce İl Başkanlığı yapan 'ı gözaltına aldı. Terör örgütü üyeleriyle işbirliği yaptığı tespit edilen Pakkan, sorgusunun ardından 17 Ekim günü sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
'nden yapılan açıklamada, Ayhan Pakkan'ın PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında gözaltına alıdığı bildirilerek, "Terör örgütü mensuplarına milis işbirlikçilik yaptığı tespit edilerek, 16.10.2019 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmış, 17.10.2019 tarihinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

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