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  • Son Güncelleme: 20.10.2019 19:08

Teröristler Rasulayn'dan ambulansları ve larla kaçıyor

, ile sağlanan mutabakat çerçevesinde /'lıların ambulansları ve larla Rasulayn'ı terk etmelerine izin veriyor.

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'nda Rasulayn'da sıkıştırıp kuşatmaya aldığı YPG/PKK'lıların, ABD ile olan mutabakat çerçevesinde Kızılhaç ambulansları ve sivil araçlarla kenti terk etmelerine müsaade ediyor.

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