Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'nda Rasulayn'da sıkıştırıp kuşatmaya aldığı YPG/PKK'lıların, ABD ile olan mutabakat çerçevesinde Kızılhaç ambulansları ve sivil araçlarla kenti terk etmelerine müsaade ediyor.
Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'nda Rasulayn'da sıkıştırıp kuşatmaya aldığı YPG/PKK'lıların, ABD ile olan mutabakat çerçevesinde Kızılhaç ambulansları ve sivil araçlarla kenti terk etmelerine müsaade ediyor.
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