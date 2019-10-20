Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'nda Rasulayn'da sıkıştırıp kuşatmaya aldığı YPG/PKK'lıların, ABD ile olan mutabakat çerçevesinde Kızılhaç ambulansları ve sivil araçlarla kenti terk etmelerine müsaade ediyor.