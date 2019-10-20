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  • Son Güncelleme: 20.10.2019 16:44

Son dakika: Trump'tan yeni açıklama: süreci iyi gidiyor

ABD Başkanı , sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in sözlerinin aktardı. Trump’ın paylaşımına göre Esper, “ çok iyi gidiyor. Çok çabuk biten bazı ufak tefek çatışmalar oldu. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor” dedi

Trump'tan flaş açıklama: Ateşkes süreci iyi gidiyor
Trump, yaptığı paylaşımda, "Savunma Bakanı Mark Esperanto, 'Ateşkes çok iyi gidiyor. Çok çabuk biten bazı ufak tefek çatışmalar oldu. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor' ABD askerleri çatışma ve ateşkes bölgelerinde değiller. Petrolü güvence altına aldık. Askerleri eve getiriyoruz!" ifadelerini kullandı.


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