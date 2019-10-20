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  • Son Güncelleme: 20.10.2019 13:23

Trump tamam sıra Putin'de! Başkan Erdoğan, 'nın Kobani ve 'ten çekilmesini isteyecek!

ABD ile yapılan anlaşma sonrası Barış Pınarı Harekatı’na verilen aranın ardından Salı günü Putin ile görüşecek olan Başkan , Kobani ve 'in boşaltılmasını isteyecek. , Rus askerlerinin de bölgeden çekilmesiyle sınırında bir tehdidin oluşmasının önüne geçecek.

Trump tamam sıra Putin'de! Başkan Erdoğan, Rusya'nın Kobani ve Münbiç'ten çekilmesini isteyecek!

'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesinden sonra ABD Başkanı 'ın talimatıyla Türkiye'ye gelen heyet, ile anlaştı ve konusunda mutabık kalındı.

Türkiye, Amerika ile yaptığı anlaşmayla tek kurşun atmadan 32 kilometre derinlikteki güvenli bölgenin tek takimi oldu.

MOSKOVA'DAN ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ
Avrupa ve Amerika'da Türkiye'nin siyasi zaferi olarak görülen bu anlaşmanın ardından gözler 'ya çevrildi.

22 Ekim'de 'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı ile bir araya gelecek.

KOBANİ VE MÜNBİÇ'TEKİ RUS ASKERLERİ
Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Kobani ve 'ten çekilmesini isteyeceklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, güvenli bölge içerisinde bir tek 'li teröristin bile kalmamasını istediklerini belirtti.

Bilindiği üzere, Türkiye'nin operasyonu başlamadan hemen önce bölgeyi terk eden Amerikan askerlerinin yerini Rus askerleri almıştı.

Türkiye, Rus askerlerinin de bölgeden çekilmesiyle sınırında bir tehdidin oluşmasının önüne geçecek.

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