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  • 21.10.2019 07:30
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 07:30

'de dehşeti! Evi ateşe verdi!

'nin Gebze ilçesinde ini darbettiği öne sürülen ve uzaklaştırma cezası alan , gelininin evini yaktı. Kısa sürede 2 katlı evi saran alevler yan binaya sıçradı, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti! Evi ateşe verdi!

İki gün önce tartıştığı ini darbettiği ve uzaklaştırma cezası aldığına ilişkin haberler dün ulusal basına yansıyan M.Ö, oğlu M.Ö ve gelini F.Ö'nün Yavuz Sultan Mahallesi'ndeki evini ateşe verdi.

Kısa sürede 2 katlı evi saran alevler yan binaya sıçradı, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ı kısa sürede söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi. Bu arada mahalle sakinleri tarafından linç edilmeye çalışılan M.Ö, polis ekipleri tarafından kurtarılarak gözaltına alındı.

M.Ö. ve F.Ö. çiftinin yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

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