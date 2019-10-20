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  • Son Güncelleme: 21.10.2019 07:35

'li ilçedeki tüm arsaları satışa çıkardı!

Aldıkları kararlar ile gündeme gelen ’li belediyeler yine bir skandala imza attı. CHP’li Ödemiş Belediye Başkanı piyasa değeri 27 milyon lira olan 88 adet taşınmazı satışa çıkarttı. Karara büyük tepki gösteren AK , “Şu anda Ödemiş’te okul ve hizmet binası yapılacak arsa kalmadı” dedi.

CHP'li belediye tüm arsaları satışa çıkardı!

'in Ödemiş ilçesinde mahalli seçimlerin ardından yönetimi 'den devralan 'li 'in ilk icraati belediyeye ait taşınmazları satışa çıkarmak oldu. Piyasa değeri 27 milyon lira olan 88 adet taşınmazı satışa çıkartan CHP'li Eriş'e, AK Parti Grubu büyük tepki gösterdi. AK , "Şu anda Ödemiş'te okul ve hizmet binası yapılacak arsa kalmadı" dedi.

CHP'Lİ ERİŞ'DEN SKANDAL KARAR
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Ödemiş Belediyesi'ne ait piyasa değeri yaklaşık 27 milyon lira olan 88 adet taşınmazın satılığa çıkarılması için Eylül ayı meclis toplantısında önerge verildi. Sunulan önergenin ardından satışların yapılması için İmar ve Hukuk Komisyonu devreye girdi. AK Parti grubunun da yer aldığı komisyon görüşmelerinde ilerleyen dönemlerde okul ve belediye hizmetlerinde kullanılması için 28 adet taşınmazın satılmaması ve satılmak istenilen taşınmazlardan ayrılması istendi. Geçtiğimiz günlerde yapılan Ekim ayı toplantısında satış işlemi konusu yeniden gündeme geldi. CHP'li Mehmet Eriş meclis görüşmesinde skandal bir karara imza attı.

OKUL YAPACAK ARSA KALMADI
Komisyonda alınan kararları CHP'li Eriş'in hiçe saydığını ifade eden Ödemiş Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Şevket Hasırcı, "Komisyon görüşmelerinde yer alan tüm parti üyelerinin ortak kararıyla 28 taşınmazın listeden çıkarılmasını istedik. Bu isteği meclis toplantısında CHP'li Başkan Eriş'e de ilettik. Ancak CHP'li Eriş komisyonda alınan ortak kararı yok sayarak 88 taşınmazın tamamının satışa çıkarılmasını istedi. Yapılan oylamanın ardından oy çokluğuyla 88 taşınmazın satışına karar verildi. İlerleyen yıllarda devlet bize bir hizmet binası ya da okul yapmak istese Ödemiş Belediyesi'nin yer gösterebileceği bir arsası kalmadı" dedi.

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