Adanalı Serap Canoğulları (44), 20 yaşında üniversite için ABD'ye gitti. 2002'de Florida'da FBI ajanı Micah Dwain Tharpe ile evlendi. ABD vatandaşlığını alıp Sarah ismini seçti. Çiftin Leila Hazan isimli kızı dünyaya geldi. Genç kadın ikinci çocuğuna hamileyken cani adam tarafından feci şekilde dövüldü. Şiddetin ardı arkası kesilmeyince evi terk etti. Alexander Cihan adını verdiği oğlunu prematüre dünyaya getirdi. Boşanmayla 2 çocuğun velayeti annelerine verildi. Ancak ajan kocanın doğum günü kumpası, talihsiz kadının hayatını alt üst etti. O günden beri çocuklarını göremeyen acılı kadın şunları söyledi: "Doğum günü için 2 çocuğumla evine gitmiştim. Ancak beni kendisini darp etmekle suçladı. İki arkadaşını da şahit yaptı. Çocuklarımın velayetini aldı. Terörist olmakla suçlandım. Tehditler yüzünden Türkiye'ye döndüm. Ne olur çocuklarımı kurtarın. Devletim bana yardım etsin.



Acılı kadın bir an önce çocuklarına kavuşmak istiyor.



Dayak yüzünden FBI'dan kovulan Micah Dwain Tharpe