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Şiddet gördüğü ajanı eşinden ayrıldı, çocuklarını istiyor!

Bilgisayar uzmanı , ajanı eşinden şiddet gördüğünü söyledi. İki çocuğunun velayetini aldığını belirtti. “Beni terörist olmakla suçladı. Bu yüzden ’ye dönmek zorunda kaldım. Ne olur evlatlarımı kurtarın” diye yardım istedi...

Amerikan maganda!

Adanalı (44), 20 yaşında üniversite için 'ye gitti. 2002'de Florida'da ajanı ile evlendi. ABD vatandaşlığını alıp Sarah ismini seçti. Çiftin Leila Hazan isimli kızı dünyaya geldi. Genç kadın ikinci çocuğuna hamileyken cani adam tarafından feci şekilde dövüldü. Şiddetin ardı arkası kesilmeyince evi terk etti. Alexander Cihan adını verdiği oğlunu prematüre dünyaya getirdi. Boşanmayla 2 çocuğun velayeti annelerine verildi. Ancak ajan kocanın doğum günü kumpası, talihsiz kadının hayatını alt üst etti. O günden beri çocuklarını göremeyen acılı kadın şunları söyledi: "Doğum günü için 2 çocuğumla evine gitmiştim. Ancak beni kendisini darp etmekle suçladı. İki arkadaşını da şahit yaptı. Çocuklarımın velayetini aldı. Terörist olmakla suçlandım. Tehditler yüzünden 'ye döndüm. Ne olur çocuklarımı kurtarın. Devletim bana yardım etsin.


Acılı kadın bir an önce çocuklarına kavuşmak istiyor.


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