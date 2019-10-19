Hava durumu raporları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hafta sonu hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde oturan vatandaşlar hava durumu tahminlerine bakıyor ve buna göre plan yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması tahmin ediliyor. Marmara'da Pazar günü puslu ve sisli bir hava olması bekleniyor. İşte İşte 20 Ekim hava durumu raporları
İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den uyarı geldi!
Hafta sonu hava durumu nasıl sorusu plan yapan vatandaşın en merak ettiği konulardan biri oldu. Hafta sonu dışarı çıkmak isteyen ve plan yapan vatandaşlar özellikle İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu nasıl diye merak etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Marmara ile Kuzey Ege’de yer yer pus ve sis bekleniyor. İstanbul’da ise parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli. İşte güncel hava durumu raporları
- Başkan Erdoğan'dan Kayseri'de önemli açıklamalar
- Terör sevici St. Pauli!
- Kudüs Şairi Nuri Pakdil'e veda!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.