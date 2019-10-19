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  • Son Güncelleme: 20.10.2019 07:39

'da bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den uyarı geldi!

Hafta sonu nasıl sorusu plan yapan vatandaşın en merak ettiği konulardan biri oldu. Hafta sonu dışarı çıkmak isteyen ve plan yapan vatandaşlar özellikle , , İzmir hava durumu nasıl diye merak etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Marmara ile ’de yer yer pus ve sis bekleniyor. İstanbul’da ise parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli. İşte güncel hava durumu raporları

İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı?

Hava durumu raporları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hafta sonu hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde oturan vatandaşlar hava durumu tahminlerine bakıyor ve buna göre plan yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması tahmin ediliyor. Marmara'da Pazar günü puslu ve sisli bir hava olması bekleniyor. İşte İşte 20 Ekim hava durumu raporları

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