Hava durumu raporları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hafta sonu hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde oturan vatandaşlar hava durumu tahminlerine bakıyor ve buna göre plan yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması tahmin ediliyor. Marmara'da Pazar günü puslu ve sisli bir hava olması bekleniyor. İşte İşte 20 Ekim hava durumu raporları