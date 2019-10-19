Olay Beylikdüzü, Adnan Kahveci Mahallesinde gece saat 01:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, isminin Sezgin Er olduğu öğrenilen bir kişi kullandığı 01 YU 330 plakalı otomobil ile Topçu Sokağa gelerek bir hafta önce boşandığı eski eşi Özlem Er'in de içinde bulunduğu, İbrahim Şilfeler'e ait 34 AGL 137 plakalı aracın önünü kesti. Bu sırada İbrahim Şilfeler geri geri kaçmak isterken park halinde duran başka bir araca çarparak durdu.