İngiliz Kraliyet gelini Cambridge Düşesi Kate Middleton ile eşi Prens William'ın 5 günlük Pakistan ziyaretleri hız kesmedi. Çift, Pakistan'daki temasları kapsamında Lahor'daki Badshahi Camii'ni ziyaret etti. Başörtüsü takmayı ihmal etmeyen Middleton ile Prens William Kur'an dinledi. Cambridge Düşesi'nin otururken ayağını örtmesi de dikkatlerden kaçmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.