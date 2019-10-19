İngiliz Kraliyet gelini Cambridge Düşesi Kate Middleton ile eşi Prens William'ın 5 günlük Pakistan ziyaretleri hız kesmedi. Çift, Pakistan'daki temasları kapsamında Lahor'daki Badshahi Camii'ni ziyaret etti. Başörtüsü takmayı ihmal etmeyen Middleton ile Prens William Kur'an dinledi. Cambridge Düşesi'nin otururken ayağını örtmesi de dikkatlerden kaçmadı.