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İngiliz Kraliyet gelini ve 'dan cami ziyareti

İngiliz Kraliyet gelini ile eşi 'ın 5 günlük ziyaretleri hız kesmedi. Cambridge Düşesi Kate, eşi Prens William ile Pakistan’da camiye gitti. Başörtüsü takıp Kur’an’ı Kerim dinledi...

Kraliyet gelini camide

İngiliz Kraliyet gelini ile eşi 'ın 5 günlük ziyaretleri hız kesmedi. Çift, Pakistan'daki temasları kapsamında Lahor'daki Badshahi Camii'ni ziyaret etti. Başörtüsü takmayı ihmal etmeyen Middleton ile Prens William Kur'an dinledi. Cambridge Düşesi'nin otururken ayağını örtmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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