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Bakanlıktan vatandaşa uyarı! Zeytinyağında hile arttı! de kiremit tozu...

Zeytinyağında hile artarken, tüketiciye uyarı geldi: 5 litresi 100 liraya sızma olmaz. Kanola yağına zeytinyağı esansı katıyorlar, almayın!

Yapma yağ

Tarım Bakanlığı'nın geçen hafta açıkladığı gıdada taklit ve tağşiş listesinde zeytinyağı ön sıralarda yer alırken, tüketicilere hilecilere karşı uyarı geldi. Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, zeytinyağının üreticiden çıkış fiyatının litre başına 18-20 lira olduğunu ifade etti. Uygun koşullarda üretilen 5 litrelik yağın teneke fiyatının dahil 110 liradan az olamayacağını dile getiren Semerci, "120-130 liranın altında 5 litrelik bir zeytinyağı satmak istediler mi kesinlikle ve kesinlikle bütün tüketicilerimizi uyarıyorum, almasınlar. Yani 85-90 liralık, hatta 100 liralık yağlar zeytinyağı değil" dedi. Edremit Ziraat Odası Başkanı Diker de prina, ayçiçeği ya da kanola yağının içine zeytinyağı esansı katılarak 'sızma' diye satıldığına dikkat çekti.

ÇİĞ KÖFTEDEN KİREMİT TOZU ÇIKTI
ustaları, günümüzde sıkça tüketilen etsiz çiğ köfteye baharat yerine kiremit tozu, salça yerine ise ketçap konulduğunu ifade ederek, kalitesiz üretimlerden şikayet etti.

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