Tarım Bakanlığı'nın geçen hafta açıkladığı gıdada taklit ve tağşiş listesinde zeytinyağı ön sıralarda yer alırken, tüketicilere hilecilere karşı uyarı geldi. Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, zeytinyağının üreticiden çıkış fiyatının litre başına 18-20 lira olduğunu ifade etti. Uygun koşullarda üretilen 5 litrelik yağın teneke fiyatının KDV dahil 110 liradan az olamayacağını dile getiren Semerci, "120-130 liranın altında 5 litrelik bir zeytinyağı satmak istediler mi kesinlikle ve kesinlikle bütün tüketicilerimizi uyarıyorum, almasınlar. Yani 85-90 liralık, hatta 100 liralık yağlar zeytinyağı değil" dedi. Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker de prina, ayçiçeği ya da kanola yağının içine zeytinyağı esansı katılarak 'sızma' diye satıldığına dikkat çekti.

ÇİĞ KÖFTEDEN KİREMİT TOZU ÇIKTI

Çiğ köfte ustaları, günümüzde sıkça tüketilen etsiz çiğ köfteye baharat yerine kiremit tozu, salça yerine ise ketçap konulduğunu ifade ederek, kalitesiz üretimlerden şikayet etti.