TSK'nın Suriye Milli Ordusu'yla birlikte yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı sırasında, 702 terörist etkisiz hale getirildi. ABD ile varılan mutabakat sonrası çatışmalar dururken, harekat sırasında çekilen bir fotoğraf alay konusu olmuştu.
DÜRBÜNÜ AÇMADI
YPG'li bir terörist, dürbün kapağını açmadan ateş etmeye çalışında alay konusu olmuştu.
Hem cani hem salaklar! Dürbün kapağını açmadan ateş eden YPG'li terörist alay konusu oldu
YARALANDI
Aynı teröristin, mutabakat öncesinde yaralandığı ve tedavi altına alındığı ortaya çıktı. Söz konusu terörist sosyal medyada yine alay konusu oldu. YPG'li militan için, "Salaklığın bedeli" yorumları yapıldı.
İşte son hali:
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