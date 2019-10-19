TSK'nın Suriye Milli Ordusu'yla birlikte yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı sırasında, 702 terörist etkisiz hale getirildi. ABD ile varılan mutabakat sonrası çatışmalar dururken, harekat sırasında çekilen bir fotoğraf alay konusu olmuştu.

DÜRBÜNÜ AÇMADI

YPG'li bir terörist, dürbün kapağını açmadan ateş etmeye çalışında alay konusu olmuştu.

Hem cani hem salaklar! Dürbün kapağını açmadan ateş eden YPG'li terörist alay konusu oldu