Turkuvaz Medya ile Çin Uluslararası Yayın Grubu'nun (CIPG) İstanbul'da ortaklaşa düzenlediği toplantıda Türkiye-Çin ilişkileri masaya yatırıldı. CIPG bünyesinde yayın yapan China Today'in Türkiye'de Turkuvaz Medya ile birlikte yayın hayatına başlamasının 7'nci yılı vesilesiyle yapılan toplantının ana teması "Avrasya Kıtası'na Odaklanmak" oldu.

500 BİN ZİYARETÇİ

İstanbul'daki toplantının açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, CIPG Başkanı Zhanyuan Du, Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, China Today Dergisi Başkanı Baomin Hu, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wel Cui katıldı. Bakan Ersoy, 21. yüzyılda ekonomide ve diplomaside, sahada ve masada etkili olmanın, Asya ile el ele olmayı gerektirdiğini belirtti. Ersoy, Türkiye ve Çin devlet başkanları tarafından ortaya konan yüksek liderliğin öncülüğünde, siyaset ve ekonomide olduğu kadar, kültür ve turizm alanında da işbirliğinin güçlenerek süreceğini söyledi.



KLAVUZLUK YAPIYORUZ

Yasemin Gebeş; "Dergimiz, Çin'le ilgili en iyi referans noktası olarak içeriğini her sayıda daha da zenginleştiriyor ve yatırımcılara, Çin ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenlere klavuzluk ediyor" diye konuştu. CIPG Başkanı Zhanyuan Du da "Çin ve Türkiye aydınlarının ve temaslarının işbirliği artmalı" dedi. China Today Dergisi Başkanı Baomin Hu ise "Turkuvaz Medya Grubu ile 7 yılda el ele birçok güzel proje ortaya koyduk" dedi.