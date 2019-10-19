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'da katliam! Eski yarış atlarını kesip etleri ihraç ettiler...

'da bir mezbaha basıldı. 22 günde 300 eski nın topluca kesildiği ortaya çıktı. Etlerin de bazı Avrupa ve Asya ülkelerindeki kasaplarda satıldığı anlaşıldı.

Katliam
Avustralya'da bir mezbaha basıldı. 22 günde 300 eski nın topluca kesildiği ortaya çıktı. Etlerin de bazı Avrupa ve Asya ülkelerindeki kasaplarda satıldığı anlaşıldı. Olay, Queensland eyaletindeki bir mezbahada yaşandı. ABC televizyonu, hayvanların kötü muamele gördüğü görüntüler de yayımladı. Görüntülerde atların sopayla dövüldüğü ve tekmelendiği görülüyor.

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