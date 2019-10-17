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  • Son Güncelleme: 18.10.2019 02:03

Son dakika: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

ve , , ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve Başkanı Hızırreis Deniz ve Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı Caner Arseven görevden alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Dur Ünüvar atandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Salim Özpak getirildi.

ve Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Yaman, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü İhsan Emiralioğlu, Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, 1. Bölge Müdürü Ergün Güler, 6. Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, 7. Bölge Müdürü ile 1. Bölge Müdürü İbrahim Halil Akgündüz, 6. Bölge Müdürü Şenol Altıok ve 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen de görevlerinden alındı.

Söz konusu atama kararları kapsamında Bingöl İl Tarım ve Burhan Bahadır, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Çetin Ayvalık, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Tahir Macit, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ise Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı'nın ataması yapıldı.



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