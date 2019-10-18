Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye karar verdiklerini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, yeni Brexit anlaşmasının İngiliz Parlamentosu ve Avrupa Parlamentosu'nda onaylanması gerektiğini hatırlattı.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEYE KARAR VERDİK

Euro bütçesi konusunda ortak bir görüş bulunamadığını ifade eden Macron, "Türkiye konusunda ortak bir karar aldık. Türkiye'ye silah ihracatlarını durdurduk. Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdik. Muhtemelen Londra'da görüşeceğiz" diye konuştu.

Macron, İngiliz Parlamentosu'nun yeni Brexit anlaşmasını reddetmesi halinde yeni süre tanınmaması gerektiğini vurguladı.